Sezze / Passione di Cristo, torna la rappresentazione itinerante nella sera del Venerdì Santo (Di giovedì 6 aprile 2023) Sezze – Le scene del Nuovo e Vecchio Testamento, come nella tradizione culturale dell’evento, ma anche quadri che vengono riproposti dopo molti anni, come La Casta degli Esseni, e l’inserimento del Canto della Poetessa Liù che a Sezze e alla sua manifestazione ha dedicato diverse poesie. E poi i costumi storici, alcuni dei quali sistemati L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di giovedì 6 aprile 2023)– Le scene del Nuovo e Vecchio Testamento, cometradizione culturale dell’evento, ma anche quadri che vengono riproposti dopo molti anni, come La Casta degli Esseni, e l’inserimento del Canto della Poetessa Liù che ae alla sua manifestazione ha dedicato diverse poesie. E poi i costumi storici, alcuni dei quali sistemati L'articolo Temporeale Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Sezze / Passione di Cristo, torna la rappresentazione itinerante nella sera del Venerdì Santo - RadioLatina98_3 : RT @Lunanotizie: ?? La Passione di Cristo di Sezze compie 90 anni, in scena quadri storici ?? Leggi qui - MutiLeonilde : RT @Lunanotizie: ?? La Passione di Cristo di Sezze compie 90 anni, in scena quadri storici ?? Leggi qui - Lunanotizie : ?? La Passione di Cristo di Sezze compie 90 anni, in scena quadri storici ?? Leggi qui - News_24it : Tutto pronto a Sezze per la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo, uno dei momenti più importanti e signi… -