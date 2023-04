Settore Campo | Rivetti | “Promessa mantenuta”

(Di giovedì 6 aprile 2023) Era unae, come tale, è stata, l’area riservata agli spettatori diversamente abili allo stadio Alberto Braglia, è stata inaugurata e sarà pronta ad accogliere i primi ospiti già in occasione del prossimo impegno casalingo, Modena-Parma (14 aprile, ore 20.30). Il taglio del nastro ha visto in qualità di maestri di cerimonia il presidente Carloe il sindaco Gian Carlo Muzzarelli. La cerimonia è stata l’occasione per ribadire la volontà di dialogo tra l’amministrazione comunale (proprietaria dell’impianto) e il club, soprattutto in previsione del rinnovo della concessione – in scadenza a fine giugno – che riguarda l’impianto di viale Monte Kosica e soprattutto i lavori di manutenzione, straordinaria e ordinaria, non più rimandabili. “...

Settore Campo: inaugurata al 'Braglia' la zona disabili ModenaToday

