Serie C 2022/23: show per Reggiana e Cesena, spezzate Fermana e San Donato (Di giovedì 6 aprile 2023) La Reggiana si impone sulla vetta, il Cesena insegue. Escono sconfitte Fermana e San Donato dalla 36esima giornata di Serie C 2022/23. La Reggiana trova subito il vantaggio contro la Fermana grazie alla rete al sesto minuto di Nardi: il centrocampista libera il tiro da fuori area spiazzando Borghetto all’angolino basso. Al 32esimo è ancora il numero 24 a timbrare il tabellino: Nardi raccoglie palla dalla sinistra, si accentra e tira, perfetta esecuzione e pallone sotto al sette. Nella ripresa sono invece gli ospiti ad accorciare le distanze, è il 57esimo quando Maggio supera Venturi con un tiro ad incrociare. Il match prosegue con ritmi alti, fino alle due marcature opposte avvenute rispettivamente al 76 e al 78esimo. E’ la capolista a timbrare il ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) Lasi impone sulla vetta, ilinsegue. Escono sconfittee Sandalla 36esima giornata di/23. Latrova subito il vantaggio contro lagrazie alla rete al sesto minuto di Nardi: il centrocampista libera il tiro da fuori area spiazzando Borghetto all’angolino basso. Al 32esimo è ancora il numero 24 a timbrare il tabellino: Nardi raccoglie palla dalla sinistra, si accentra e tira, perfetta esecuzione e pallone sotto al sette. Nella ripresa sono invece gli ospiti ad accorciare le distanze, è il 57esimo quando Maggio supera Venturi con un tiro ad incrociare. Il match prosegue con ritmi alti, fino alle due marcature opposte avvenute rispettivamente al 76 e al 78esimo. E’ la capolista a timbrare il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Dopodichè cari @andreaabodi ministro sport, #Gravina presidente @FIGC, #Casini e #DeSiervo presidente e ad @SerieA… - Gazzetta_it : Juve, nuovo fascicolo della procura di Torino: si indaga sul bilancio 2022 - DiMarzio : Serie C, 36^ giornata: frena l'Entella, la ?@Reggiana1919_IT? torna in testa. Il Cesena si porta a -2 dal secondo p… - sportface2016 : #SerieC 2022/23: show per #Reggiana e #Cesena, spezzate #Fermana e #SanDonato - Fantacalciok : Squalificati in Serie C 2022/2023 dopo la 36° giornata -