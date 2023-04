Serie C 2022/23, l’Entella sbatte contro la Lucchese: 0-0 ed abbandono della vetta per i liguri (Di giovedì 6 aprile 2023) Un punto. Solamente un punto per l’Entella che rischia di mandare al rogo ogni speranza e sogno di promozione diretta in Serie B. La parta contro la Lucchese potrebbe snocciolarsi come un assalto alla porta dei padroni di casa, ma alla fine la partita finisce 0-0. l’Entella con la Reggiana che passa per 4-2 contro la Fermana abbandona il primo posto che ora dista due punti. Per la Lucchese buon punto. Un primo tempo nervoso e con l’Entella che ha provato in ogni modo a sbloccare il match per mettere pressione ancora di più alla Reggiana. La posta in palio è altissima sia per la squadra di casa sia per gli ospiti. Con un successo, infatti, la Lucchese guadagnerebbe punti importanti in orbita playoff, mentre per ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) Un punto. Solamente un punto perche rischia di mandare al rogo ogni speranza e sogno di promozione diretta inB. La partalapotrebbe snocciolarsi come un assalto alla porta dei padroni di casa, ma alla fine la partita finisce 0-0.con la Reggiana che passa per 4-2la Fermana abbandona il primo posto che ora dista due punti. Per labuon punto. Un primo tempo nervoso e conche ha provato in ogni modo a sbloccare il match per mettere pressione ancora di più alla Reggiana. La posta in palio è altissima sia per la squadra di casa sia per gli ospiti. Con un successo, infatti, laguadagnerebbe punti importanti in orbita playoff, mentre per ...

