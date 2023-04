Serie C 2022/23, l’Alessandria trita l’Ancona: finisce 3-0 per gli uomini di Lauro (Di giovedì 6 aprile 2023) Potrebbe essere una vittoria vitale per l’Alessandria quella che è arrivata in casa contro l’Ancona. Gli uomini di Lauro grazie ai tre punti contro la squadra marchigiana si tirano momentaneamente fuori dalla zona rossa del Girone B di Serie C. Protagonista assoluto del match è Sylla, che oltre ad essere stato autore di una doppietta, è stato una spina nel fianco per la difesa dell’Ancona. Per gli uomini di Colavitto un brutto scivolone che, comunque, non dovrebbe mettere in discussione la partecipazione ai playoff per la Serie B. Succede di tutto nel primo temo. Sin dall’inizio l’Alessandria impone il suo gioco ed il suo ritmo. Gli uomini di Lauro hanno tanto in gioco in questa partita con l’incubo ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) Potrebbe essere una vittoria vitale perquella che è arrivata in casa contro. Glidigrazie ai tre punti contro la squadra marchigiana si tirano momentaneamente fuori dalla zona rossa del Girone B diC. Protagonista assoluto del match è Sylla, che oltre ad essere stato autore di una doppietta, è stato una spina nel fianco per la difesa del. Per glidi Colavitto un brutto scivolone che, comunque, non dovrebbe mettere in discussione la partecipazione ai playoff per laB. Succede di tutto nel primo temo. Sin dall’inizioimpone il suo gioco ed il suo ritmo. Glidihanno tanto in gioco in questa partita con l’incubo ...

