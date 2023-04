Serie C 2022/2023: risultati e classifiche (Di giovedì 6 aprile 2023) I risultati e le classifiche aggiornate dei tre gironi della Serie C 2022/2023: andiamo a scoprire dunque i punteggi di ogni partita della terza divisione italiana, con le graduatorie sempre aggiornate per non perdervi proprio nulla di quanto accade nel campionato che metterà in palio quattro posti promozione per la Serie B. Di seguito Sportface.it vi propone risultati e classifiche della nuova Serie C. classifiche Girone A FeralpiSalò 65 Pro Sesto 60 Pordenone 59 Lecco 55 Vicenza 55 Virtus Verona 51 Padova 50 Renate 49 Arzignano 49 Juventus Next Gen 49 Novara 48 Pergolettese 48 Pro Patria 46 Pro Vercelli 42 Trento 42 San Giuliano City 41 Mantova 39 Albinoleffe 37 Triestina 35 Piacenza 31 Girone B Reggiana 77 Entella ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) Ie leaggiornate dei tre gironi della: andiamo a scoprire dunque i punteggi di ogni partita della terza divisione italiana, con le graduatorie sempre aggiornate per non perdervi proprio nulla di quanto accade nel campionato che metterà in palio quattro posti promozione per laB. Di seguito Sportface.it vi proponedella nuovaC.Girone A FeralpiSalò 65 Pro Sesto 60 Pordenone 59 Lecco 55 Vicenza 55 Virtus Verona 51 Padova 50 Renate 49 Arzignano 49 Juventus Next Gen 49 Novara 48 Pergolettese 48 Pro Patria 46 Pro Vercelli 42 Trento 42 San Giuliano City 41 Mantova 39 Albinoleffe 37 Triestina 35 Piacenza 31 Girone B Reggiana 77 Entella ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Dopodichè cari @andreaabodi ministro sport, #Gravina presidente @FIGC, #Casini e #DeSiervo presidente e ad @SerieA… - Gazzetta_it : Juve, nuovo fascicolo della procura di Torino: si indaga sul bilancio 2022 - DiMarzio : Serie C, 36^ giornata: frena l'Entella, la ?@Reggiana1919_IT? torna in testa. Il Cesena si porta a -2 dal secondo p… - sportface2016 : #SerieC 2022/23: show per #Reggiana e #Cesena, spezzate #Fermana e #SanDonato - Fantacalciok : Squalificati in Serie C 2022/2023 dopo la 36° giornata -