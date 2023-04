Serie A | Mbapp e Vinicius mostrano il loro sostegno a Lukaku | “Stiamo insieme | fratello”

(Di giovedì 6 aprile 2023) 2023-04-05 16:10:51 Calcio italiano: Arde il calcio dopo il pareggio di ieri sera tra Juventus E Inter in Coppa, una nuova edizione del ‘derby d’Italia’ che si è conclusa con un tangana con tre espulsinerazzurri compresi Romelu Kukakucon un possibile episodio di insulti razzisti da parte dei tifosi della Juve che sarà indagato. Il belga, attaccante dell’Inter, ha dimostrato questo mercoledì dopo aver ricevuto insulti razzisti nell’andata delle semifinali contro la Juventus, e ha dichiarato di sperare che laA”agire“contro gli ‘ultra’ tifosi della ‘Juve’ che cantavano le canzoni. “La storia si ripete. Ci sono passato nel 2019 e di nuovo nel 2023. Spero che laA prenda davvero provvedimenti perché il calcio dovrebbe essere goduto da tutti. Grazie per i messaggi di supporto.“, pubblicato sul suo account Instagram. Non si sono ripetute le ...

Romelu Lukaku, in gol nell’1-1 dello Stadium fra Juventus e Inter prima di farsi espellere, ha portato di nuovo alla ribalta il tema del razzismo. Il mondo del calcio è con lui ...Come rivela il giornalista Tancredi Palmeri, Gianluca Rocchi avrebbe addirittura promosso Massa per la decisione di espellere Romelu Lukaku. PROMOSSO E GIUSTIFICATO – Tancredi Palmeri, attraverso il s ...