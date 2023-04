Serie A | la top XI dei più preziosi | al primo posto un giocatore del Napoli

(Di giovedì 6 aprile 2023) Terminata la pausa per le nazionali, si è ripartiti alla grande con il rush finale dei vari campionati. Nel frattempo, il sito Transfermarkt ha stilato la formazione più preziosa dellaA, dal valore complessivo di 725 milioni di euro. L’ipotetico 3-3-4 messo in campo si compone di 4 giocatori dell’Inter, 3 del, 3 appartenenti al Milan e 1 alla Lazio. Sorprendentemente non compare alcun calciatore della Juventus, la quale ha subito una grossa decrescita valutativa.A, Mike Maignan il portiere più costoso A difendere i pali è presente Mike Maignan con un cartellino di 35 milioni di euro: è lui il portiere maggiormente costoso dellaA. L’estremo difensore del Milan avrebbe finora vissuto una stagione molto turbolenta, complice il doppio infortunio al polpaccio, che lo ha tenuto ai box per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FIGCfemminile : ?????? ??????????N ???? ???? #SerieAFemminile @TIM_Official 3a Giornata ??? | 2a Fase ???? ?? La news: - psb_original : Quali sono state le partite più viste allo stadio? La Top 10 delle gare con più spettatori in Serie B #SerieB - SimonaCroisette : RT @TataChips86: #ClassOf07 Dall'Australia con furore. Una serie comedy tutta al femminile tra Amicizia,Sopravvivenza,follia e salute menta… - TataChips86 : #ClassOf07 Dall'Australia con furore. Una serie comedy tutta al femminile tra Amicizia,Sopravvivenza,follia e salut… - Kaioshin_new : @valerio_colosio @MilanNewsit Se vai a un concerto di un artista internazionale devi pagare bei soldi, se vai a ved… -

... nel suo primo evento meneghino, ha offerto unadi spunti piuttosto interessanti su tematiche ... un paese come l'Uganda - incredibile ma vero, si penserà - è nellaten dal punto di vista ...Naturalmente, per giocare, va bene più o meno qualsiasidi gamma; il motivo per cui abbiamo ... Inoltre, con l'arrivo dei più costosi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, i modelli della13 ......Forum " e stiamo già lavorando per dare un significato importante a questo 2023 con unadi ...PRIVACY E DISCLAIMER - CONTATTI - RSS Facebook Twitter Facebook Twitter WhatsApp Telegram Back to...

Netflix, serie TV e film più visti in Italia: Top 10 al 2 aprile 2023 ... Multiplayer.it

Stilata la top XI dei giocatori più cari del campionato di Serie A: in testa c'è un calciatore della formazione Napoli Terminata la pausa per le nazionali, si è ripartiti alla grande con il rush ...già domani i top team italiani tornano in campo per la ventinovesima giornata di campionato. In vista del weekend pasquale e dei quarti di Champions League (che vedono impegnate ben tre squadre del ...