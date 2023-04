Serie A, gli arbitri della 29ma giornata: Fabbri per l’Inter, Napoli a Manganiello. A Di Bello tocca Lazio-Juventus (Di giovedì 6 aprile 2023) Si avvicina la 29ma giornata di Serie A. Poco più di 24 ore e domani venerdì 7 aprile si ritornerà nuovamente in campo con la massima Serie. Da qualche ore l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le singole partite. Si inizierà con la sfida tra Salernitana e Inter affidata all’arbitro Fabbri. I nerazzurri vorranno certamente risollevarsi in un momento non troppo felice del proprio campionato, ma all’Arechi e contro gli uomini di Sousa non sarà semplice. Nella sfida successiva, sempre lo stesso giorno ma a partire dalle 19.00, la capolista Napoli volerà sino a Lecce. I partenopei dopo la brutta batosta subita al Maradona contro il Milan nell’ultima giornata, non staranno a guardare al Via Del Mare e al termine dei 90? minuti vorranno un +3. Il match verrà ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023) Si avvicina ladiA. Poco più di 24 ore e domani venerdì 7 aprile si ritornerà nuovamente in campo con la massima. Da qualche ore l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le singole partite. Si inizierà con la sfida tra Salernitana e Inter affidata all’arbitro. I nerazzurri vorranno certamente risollevarsi in un momento non troppo felice del proprio campionato, ma all’Arechi e contro gli uomini di Sousa non sarà semplice. Nella sfida successiva, sempre lo stesso giorno ma a partire dalle 19.00, la capolistavolerà sino a Lecce. I partenopei dopo la brutta batosta subita al Maradona contro il Milan nell’ultima, non staranno a guardare al Via Del Mare e al termine dei 90? minuti vorranno un +3. Il match verrà ...

