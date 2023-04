Serie A: Chiusura parziale dello stadio della Juventus per razzismo nei confronti di Lukaku (Di giovedì 6 aprile 2023) 2023-04-06 20:22:06 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: lalla Juve dovrà giocare la sua prossima partita casalinga in Coppa Italia concon il suo stadio parzialmente chiuso a causa dei cori razzisti che alcuni suoi tifosi hanno rivolto contro Romelu Lukaku, dell’Inter. Lukaku è stato ammonito con un secondo cartellino giallo per aver provocato i tifosi della Juve, mettendosi un dito sulle labbra in un gesto per zittire la folla dopo aver trasformato il rigore dei minuti di recupero in pareggio per 1-1 nell’andata delle semifinali di martedì. Lui L’attaccante belga squalificato per il ritorno il 26 aprilecosa che è stata confermata giovedì dal giudice della commissione disciplinare del campionato ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 6 aprile 2023) 2023-04-06 20:22:06 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione: lalla Juve dovrà giocare la sua prossima partita casalinga in Coppa Italia concon il suoparzialmente chiuso a causa dei cori razzisti che alcuni suoi tifosi hanno rivolto contro Romelu, dell’Inter.è stato ammonito con un secondo cartellino giallo per aver provocato i tifosiJuve, mettendosi un dito sulle labbra in un gesto per zittire la folla dopo aver trasformato il rigore dei minuti di recupero in pareggio per 1-1 nell’andata delle semifinali di martedì. Lui L’attaccante belga squalificato per il ritorno il 26 aprilecosa che è stata confermata giovedì dal giudicecommissione disciplinare del campionato ...

