Serie A, chi sono i proprietari più ricchi? La classifica (Di giovedì 6 aprile 2023) È uscita la classifica di Forbes sui miliardari Nel mondo del calcio, non è un segreto circolano tanti soldi. Nonostante le crisi degli ultimi anni i proprietari dei club sono ancora in grado di dire la loro in termini di liquidità. Nell'annuale classifica condivisa da Forbes sui miliardari non mancano magnati proprietari di realtà sportive e di club calcistici. Ci sono tre persone nella top 10: il messicano Carlos Slim, l'indiano Mukesh Ambani e lo statunitense Steve Ballmer (ottavo, nono e decimo in graduatoria con patrimoni stimati in 93, 83 e 80 miliardi di dollari). Tutti hanno investito nel mondo sportivo: il primo nel calcio con gli spagnoli del Real Oviedo, il secondo nel cricket con i Mumbai Indians e il terzo con la squadra NBA dei Los Angeles Clippers.

