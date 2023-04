Serial Killer Exhibition a Milano 2023: biglietti e dettagli sulla mostra (Di giovedì 6 aprile 2023) Serial Killer Exhibition apre i battenti a Milano presso Spazio Ventura 15 (a pochi passi dalla stazione M2 di Lambrate), dall’8 aprile al 4 giugno 2023. La mostra, per la quale è possibile acquistare i biglietti online è un giro di due ore, su 1500 mq di esposizione, dedicato ai Serial Killer più famosi di tutto il mondo, da Jeffrey Dahmer al Mostro di Firenze. Sono esposti oggetti e armi originali, qualche riproduzione e poi disegni e scritti autentici, foto e tanto altro materiale che vi permetterà di affacciarvi nel mondo spaventoso di un assassino Seriale. L’ingresso alla mostra è vietato ai minori di 14 anni ed è facile intuire i motivi. Gli occhiali appartenuti al Serial ... Leggi su cultweb (Di giovedì 6 aprile 2023)apre i battenti apresso Spazio Ventura 15 (a pochi passi dalla stazione M2 di Lambrate), dall’8 aprile al 4 giugno. La, per la quale è possibile acquistare ionline è un giro di due ore, su 1500 mq di esposizione, dedicato aipiù famosi di tutto il mondo, da Jeffrey Dahmer al Mostro di Firenze. Sono esposti oggetti e armi originali, qualche riproduzione e poi disegni e scritti autentici, foto e tanto altro materiale che vi permetterà di affacciarvi nel mondo spaventoso di un assassinoe. L’ingresso allaè vietato ai minori di 14 anni ed è facile intuire i motivi. Gli occhiali appartenuti al...

