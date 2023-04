Sergio Gori … (Di giovedì 6 aprile 2023) Il ricordo di Sergio Gori In uno sport in cui essere protagonisti, stare sempre al centro dell’attenzione e là dove splendono più luminose le luci della ribalta, fare un ruolo da comprimario può sembrare diminutivo. In realtà, conta la percezione personale di quello che si fa. Era la consapevolezza di Sergio Gori, in arte Bobo, scomparso in questi giorni, attaccante atipico in un calcio tipico, che era talmente cosciente del suo ruolo da poter vantare, uno dei pochi, quattro titoli italiani vinti con tre squadre diverse, e una di queste non il classico squadrone del nord, ma il Cagliari. Quel Cagliari che si identificava in Gigi Riva, ma in cui Gori si ritagliò gli spazi giusti, fino a diventare la spalla ideale e complementare del bomber sardo. Era cresciuto nelle giovanili dell’Inter, in prima ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 6 aprile 2023) Il ricordo diIn uno sport in cui essere protagonisti, stare sempre al centro dell’attenzione e là dove splendono più luminose le luci della ribalta, fare un ruolo da comprimario può sembrare diminutivo. In realtà, conta la percezione personale di quello che si fa. Era la consapevolezza di, in arte Bobo, scomparso in questi giorni, attaccante atipico in un calcio tipico, che era talmente cosciente del suo ruolo da poter vantare, uno dei pochi, quattro titoli italiani vinti con tre squadre diverse, e una di queste non il classico squadrone del nord, ma il Cagliari. Quel Cagliari che si identificava in Gigi Riva, ma in cuisi ritagliò gli spazi giusti, fino a diventare la spalla ideale e complementare del bomber sardo. Era cresciuto nelle giovanili dell’Inter, in prima ...

