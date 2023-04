Serena Grandi, flirt con Gianni Morandi? "Più di tanto...", parole clamorose (Di giovedì 6 aprile 2023) A 65 anni, vissuti alla grande, Serena Grandi tira qualche bilancio e si racconta in una lunga intervista a Repubblica, in cui ripercorre l'infanzia a Rimini, le esperienze nel grande cinema a Roma, dunque racconta i suoi amori e le sue passioni fino ad arrivare alla sua attività da scrittrice. E come sempre, Serena Grandi non usa giri di parole né si nasconde. "A 12 anni avevo già misure abbondanti - ricorda parlando del suo corpo -. Dicevo a mia madre ho bisogno di un reggiseno e lei rispondeva ora andiamo ma portavo già la seconda. Sentivo che avevo bisogno di coprirmi e non capivo perché tutti gli uomini mi guardassero, poi te lo spiegherò, diceva mamma. Ho scoperto di essere sensuale, anche se allora ero ingenua, superficiale. Mi piacevano le paillette, i vestiti, i trucchi. Avevo una madre ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) A 65 anni, vissuti alla grande,tira qualche bilancio e si racconta in una lunga intervista a Repubblica, in cui ripercorre l'infanzia a Rimini, le esperienze nel grande cinema a Roma, dunque racconta i suoi amori e le sue passioni fino ad arrivare alla sua attività da scrittrice. E come sempre,non usa giri diné si nasconde. "A 12 anni avevo già misure abbondanti - ricorda parlando del suo corpo -. Dicevo a mia madre ho bisogno di un reggiseno e lei rispondeva ora andiamo ma portavo già la seconda. Sentivo che avevo bisogno di coprirmi e non capivo perché tutti gli uomini mi guardassero, poi te lo spiegherò, diceva mamma. Ho scoperto di essere sensuale, anche se allora ero ingenua, superficiale. Mi piacevano le paillette, i vestiti, i trucchi. Avevo una madre ...

