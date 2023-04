Sequestrati oltre 284mila prodotti contraffatti e potenzialmente pericolosi per la salute (Di giovedì 6 aprile 2023) Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Taranto hanno eseguito presso un esercizio commerciale di Ginosa (TA) un controllo a contrasto dell’illecita commercializzazione di prodotti contraffatti e potenzialmente dannosi per la salute pubblica. L’intervento ha permesso di rinvenire e di sottoporre complessivamente a sequestro oltre 284.000 articoli di vario genere, tra i quali prodotti a contenuto chimico (insetticidi e colle con solventi) privi delle prescritte etichette di sicurezza, dispositivi luminosi, adattatori elettrici e articoli in plastica per uso alimentare recanti segni distintivi mendaci e giocattoli privi della marcatura “CE” e delle informazioni previste dal “Codice del Consumo”. Tale provvedimento normativo, risalente al 2005, stabilisce ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 6 aprile 2023) Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Taranto hanno eseguito presso un esercizio commerciale di Ginosa (TA) un controllo a contrasto dell’illecita commercializzazione didannosi per lapubblica. L’intervento ha permesso di rinvenire e di sottoporre complessivamente a sequestro284.000 articoli di vario genere, tra i qualia contenuto chimico (insetticidi e colle con solventi) privi delle prescritte etichette di sicurezza, dispositivi luminosi, adattatori elettrici e articoli in plastica per uso alimentare recanti segni distintivi mendaci e giocattoli privi della marcatura “CE” e delle informazioni previste dal “Codice del Consumo”. Tale provvedimento normativo, risalente al 2005, stabilisce ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Venti anni di evasione fiscale con “girandola” di società: 22 arresti e oltre 292 milioni di euro sequestrati… - Trmtv : Gdf Taranto, sequestrati oltre 284mila prodotti cotraffatti - ilgattonaccio : RT @GDF: #GDF #Catanzaro Eseguite sei misure cautelari personali e sequestrati 1.200 spazi pubblicitari in cinque regioni per oltre 800.000… - infoitinterno : Operazione Billboards, sequestrati oltre mille spazi pubblicitari - Luigi1957Luigi : RT @GDF: #GDF #Catanzaro Eseguite sei misure cautelari personali e sequestrati 1.200 spazi pubblicitari in cinque regioni per oltre 800.000… -