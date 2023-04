Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilgiornalelocal : #Nola, sequestrata discarica abusiva con rifiuti speciali: scatta denuncia - BariLive : Sequestrata una discarica abusiva, rischio di rifiuti pericolosi - AntennaSud : Bari: Sequestrata discarica abusiva, ipotesi presenza amianto - AnsaPuglia : Discarica abusiva sequestrata a Bari, ipotesi presenza amianto. Due persone sono state denunciate dalla Polizia Loc… - cronachelucane : RIPA TEATINA, SEQUESTRATA DISCARICA ABUSIVA - Un impianto di recupero con oltre 5mila tonnellate di rifiuti -… -

Articoli Correlati Spezzano albanese (CS),unaabusiva Un terreno di 25 mila metri quadrati adibito a casa eabusiva è stato… Spezzano Albanese, leptospirosi ...... i rifiuti speciali o pericolosi, evitando quindi lo smaltimento in, recuperando risorse ... Articoli Correlati Rosarno (Rc),villa da 1 milione di euro Gli uomini del Comando ...Al termine degli accertamenti la Polizia Locale ha denunciato due persone, tra cui il titolare dell'impresa, con l'ipotesi di reato contestata che è quella diabusiva. I cumuli scoperti ...

Sequestrata discarica abusiva con rifiuti speciali, 45enne denunciato anteprima24.it

Titolare di una ditta per la raccolta del ferro aveva realizzato una discarica abusiva di circa 3mila metri quadrati. Nei guai un 45enne di Piazzolla di Nola, denunciato per gestione rifiuti non ...Il titolare di una ditta per la raccolta del ferro aveva realizzato una discarica abusiva di circa 3mila metri ... sversati senza alcun criterio o differenziazione. L’area è stata sequestrata, sotto ...