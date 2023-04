Secondo il settimanale Chi, si tratterebbe di una giornalista Rai. Ma secondo Dagospia, si tratta di un volto di Sky Sport. Nessuna conferma ufficiale (Di giovedì 6 aprile 2023) Cesare Cremonini è di nuovo innamorato? È tornato il sereno nella vita sentimentale del cantante bolognese? È questo il gossip del momento. A farlo scatenare è stato il settimanale Chi, secondo il quale la star della musica italiana avrebbe una relazione sentimentale con «una delle giornaliste televisive più quotate e affascinanti della Rai». Una storia tenuta lontana dai riflettori ma che sta già stuzzicando la curiosità dei fan: chi è la donna che è riuscita a far battere di nuovo il cuore del cantante? Cesare Cremonini: dai Lùnapop ai trionfi da solista guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 6 aprile 2023) Cesare Cremonini è di nuovo innamorato? È tornato il sereno nella vita sentimentale del cantante bolognese? È questo il gossip del momento. A farlo scatenare è stato ilChi,il quale la star della musica italiana avrebbe una relazione sentimentale con «una delle giornaliste televisive più quotate e affascinanti della Rai». Una storia tenuta lontana dai riflettori ma che sta già stuzzicando la curiosità dei fan: chi è la donna che è riuscita a far battere di nuovo il cuore del cantante? Cesare Cremonini: dai Lùnapop ai trionfi da solista guarda le foto ...

