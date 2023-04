“Se mi dai il tuo numero te lo dico”. Così Paolo Berlusconi risponde alla cronista fuori dall’ospedale sulle condizioni del fratello (Di giovedì 6 aprile 2023) “Siamo consapevoli che è curato nel migliore dei modi. Questo ci dà la garanzia che è trattato molto bene. Siamo fiduciosi che anche questa volta mio fratello uscirà più forte di prima”. Così Paolo Berlusconi ha commentato le condizioni del fratello Silvio Berlusconi fuori dall’ospedale San Raffaele di Milano dove è ricoverato. Rivolgendosi poi a una cronista che chiedeva informazioni sull’ipotesi del coma farmacologico, Paolo Berlusconi ha risposto ridendo: “Se mi dai il tuo numero te lo dico”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) “Siamo consapevoli che è curato nel migliore dei modi. Questo ci dà la garanzia che è trattato molto bene. Siamo fiduciosi che anche questa volta miouscirà più forte di prima”.ha commentato ledelSilvioSan Raffaele di Milano dove è ricoverato. Rivolgendosi poi a unache chiedeva informazioni sull’ipotesi del coma farmacologico,ha risposto ridendo: “Se mi dai il tuote lo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

