(Di giovedì 6 aprile 2023) Fino a 3 anni fa Michele R. fumava di continuo, più di 20 volte al giorno, poi è riuscito a smettere «grazie alla sigaretta elettronica e ai liquidi aromatizzati». Fabiano Z. ha chiuso con il suo passato: «Da fumatore avevo sempre mal di testa, avevo bisogno giornalmente di farmaci antidolorifici. Da quando utilizzo i vaporizzatori personali, da 7 anni, non prendo più pastiglie, sono dimagrito di 40 chili, sto bene, respiro benissimo, ho riacquistato il gusto dei cibi». Aggiunge: «Mai più una sigaretta», scritto tutto in maiuscolo, lettera dopo lettera, per dare enfasi al concetto. Marco D. si è fatto un regalo: si è dato la possibilità «di ridurre il danno che mi stavo recando da solo», mentre un anonimo, pure lui dall’Italia, racconta la sua storia: «Ho iniziato a fumare rubando le sigarette a mio padre, avevo poco più di 16 anni, erano i primi Anni Novanta. Solo nel 2018 sono ...

Se in Europa va «in fumo» il diritto di scegliere Panorama

Le ultime news sugli strumenti di riduzione del danno da fumo (sigarette elettroniche, Ends, HnB) in Italia e nel Mondo