Se il nuovo Pd voleva sembrare efficiente, per ora non c'è riuscito (Di giovedì 6 aprile 2023) Al direttore - E' di qualche giorno fa la pubblicazione di una nota congiunta da parte dei dicasteri per la Cultura e l'Educazione e per il Servizio dello sviluppo umano integrale, avente per oggetto la cosiddetta "Dottrina della scoperta". In estrema sintesi, si tratta della dottrina giurisprudenziale, elaborata nell'Ottocento dai tribunali dei diversi paesi, che legittimava l'esproprio, bonario o tramite conquista, delle terre dei popoli indigeni da parte dei coloni che quelle terre le scoprivano. Ebbene siccome secondo alcuni studiosi alla base di quella teoria vi sarebbero documenti papali, la nota ha voluto precisare senza mezzi termini che la succitata dottrina "non fa parte dell'insegnamento della Chiesa". Dov'è il problema? Il problema non tanto è il rigetto in sé della dottrina, quanto le considerazioni al contorno. Considerazioni che sembrano risentire, neanche troppo ...

