Scritte ingiuriose contro Piantedosi al centro storico | indaga la Digos

(Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPiazza Libertà sta diventando teatro di inciviltà e degrado. Dopo il raid vandalico ai bagni pubblici (leggi qui), sulle mura del portico di Santa Lucia sono comparse delleverso il ministro degli interni, Matteo, il quale ha origini irpine. Il “murales” è stato realizzato utilizzando bombolette di colore nero e fa riferimento alle dichiarazioni del capo del Viminale, quando utilizzò l’espressione “carico residuale” all’indomani della tragedia dei migranti sul litorale di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone. Nella stessa zona, a distanza di poco tempo, erano comparsi altree slogan offensivi verso le forze dell’ordine. Ladella Questura di Avellino, intanto, stando per far luce sulla vicenda ed ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 4liveit : Scritte ingiuriose davanti al tribunale. Comune in prima linea per ripulire la città: -

La Camera del Lavoro di Genova esprime solidarietà al Signor Sindaco per lecomparse questa mattina a Genova". Anche il Partito Democratico di Genova e il Gruppo Consiliare del Pd ...La Camera del Lavoro di Genova esprime solidarietà al Signor Sindaco per lecomparse questa mattina a Genova ". In una nota, anche Fratelli d'Italia ha manifestato vicinanza a ...Sono stati tutti identificati i quattro autori delleapparse il 19 agosto in via Rubattino a Genova contro Diego Turra, l'agente di polizia deceduto in servizio a Ventimiglia a ...

Scritte ingiuriose contro Piantedosi a piazza Libertà, indaga la Digos anteprima24.it

In una via centralissima di Genova, le gravi minacce al sindaco scritte su un muro e rivendicate dagli anarchici. Il vile gesto è avvenuto il giorno dopo un attentato incendiario contro le auto di un' ...Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Cliccando su "Accetta tutti", acconsenti all'uso di TUTTI i cookie ...