Scontri in Curva B durante Napoli-Milan | il leader dei Fedayn fa chiarezza

Le immagini degli Scontri in Curva B tra gruppi ultras del Napoli nel corso del match di domenica scorsa contro il Milan hanno fatto il giro di Italia. La protesta ultras e il caso striscioni al Maradona sono gli argomenti che stanno occupando le prime pagine dei quotidiani e dei siti sportivi: il fantastico lavoro della squadra di Spalletti sembra ormai passato quasi in secondo piano. Sugli Scontri e sul regolamento d'uso al Maradona è intervenuto Alessandro Cosentino, storico leader dei Fedayn, gruppo ultras presente in Curva B. Queste le sue parole ai microfoni di ANSA. I fumogeni non sono stati lanciati in campo, è stato più che ...

