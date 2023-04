School of Rock, Jack Black sta pianificando una reunion per il 20 anniversario (Di giovedì 6 aprile 2023) Jack Black vuole riunire l'intero cast di School of Rock, celebre film del 2003, in occasione del 20 anniversario dall'uscita nelle sale. Jack Black vuole tornare ai fasti di un tempo e rimettere in piedi la banda. L'attore ha infatti dichiarato di essere pronto a pianificare una reunion del cast di School of Rock, celebre film del 2003, in occasione del ventesimo anniversario dalla sua uscita. Ecco cosa ha dichiarato ai microfoni di Entertainment Tonight: "Tutti questi ragazzi, avevano soltanto 10 anni quando realizzammo il film e adesso ne hanno 30. Staremo tutti assieme e faremo una grande reunion per il ventesimo anniversario. Suoneremo, ci divertiremo e non vedo ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 aprile 2023)vuole riunire l'intero cast diof, celebre film del 2003, in occasione del 20dall'uscita nelle sale.vuole tornare ai fasti di un tempo e rimettere in piedi la banda. L'attore ha infatti dichiarato di essere pronto a pianificare unadel cast diof, celebre film del 2003, in occasione del ventesimodalla sua uscita. Ecco cosa ha dichiarato ai microfoni di Entertainment Tonight: "Tutti questi ragazzi, avevano soltanto 10 anni quando realizzammo il film e adesso ne hanno 30. Staremo tutti assieme e faremo una grandeper il ventesimo. Suoneremo, ci divertiremo e non vedo ...

