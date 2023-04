Schlein pronta a varare la nuova segreteria,non ci saranno 'vice (Di giovedì 6 aprile 2023) Verrà annunciata domani la nuova segreteria Pd, salvo intoppi dell'ultima ora. L'assetto dovrebbe ormai essere pronto, la segretaria Elly Schlein continua a lavorarci in queste ore ma lo schema sembra ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 aprile 2023) Verrà annunciata domani laPd, salvo intoppi dell'ultima ora. L'assetto dovrebbe ormai essere pronto, la segretaria Ellycontinua a lavorarci in queste ore ma lo schema sembra ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Umberto80341927 : @HuffPostItalia In pratica sta dicendo che non riesce a gestire la situazione, e considerando l'autolesionismo degl… - pregiato3 : Conte e Schlein uniti anche nel non inviare augurio di pronta guarigione a Berlusconi. - Andrew_MI_ : @Libero_official Beh la Schlein, a differenza di tutti i leader di partito e mondo della politica in genere, non ha… - Pantaleoneproco : @MarcheschiPaolo Penso di non sbagliarmi se dico che Putin augurerà una pronta guarigione al Presidente Berlusconi… - SpadaMarconi : Il paese si appresta alla grande dipartita. In tv (Tagadà sulla 7) c’è Fabrizio Cicchitto (per l’occasione recupera… -