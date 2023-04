“Schlein lasci il Nazareno | porta sfiga Ci sono gli spiriti degli ex segretari” | il consiglio surreale dell’ex Ds

(Di giovedì 6 aprile 2023) “Il”. Il Pd sempre più in ebollizione, offre sempre spunti tragicomici. Ora entra il paranormale. Il fronte del partito romano prosi sfalda, discute, si lagna: “Nascono c movimenti staccati da zingarettiani e AreaDem (le due grandi frange piddine che hanno sostenuto la corsa dellaa); e ci si accusa a vicenda di correntismo sfrenato”. E’ Repubblica nella pagine romane a dare conto della fibrillazione dei dem. Tutto questo in vista del congresso romano; con l’organizzazione della segreteria ancora in alto mare; con le ossa rotte per la batosta in Friuli e con una alleanza con i grillini ancora in cerca d’autore, in vista soprattutto delle amministrative di maggio. In tutto questo bailamme, arriva illunare alla ...

...che oggi governa l'Italia e non è la linea politica che ha vinto il congresso Pd con Ellye ... "Qualcuno mi ha detto: 'ma allora' Per citare il noto 'filosofo' Mike Bongiorno non lascio,......tra il sovranismo della Meloni e la sinistra radicale die Conte c'è un mondo di maggioranza silenziosa che è arrivata anche al 40%", ha detto ancora l'ex premier. "A chi mi chiede, ......che oggi governa l'Italia e non è la linea politica che ha vinto il congresso Pd con Ellye ... "Qualcuno mi ha detto: 'ma allora' Per citare il noto 'filosofo' Mike Bongiorno non lascio, ...

"Schlein lasci il Nazareno, porta sfiga. Ci sono gli spiriti degli ex ... Secolo d'Italia

Proprio come ha fatto la compagna di Elly Schlein parlando delle sue foto su Diva e donna, la parlamentare ex grillina ora di Fratelli d’Italia ha sentito il bisogno di alimentare una cosa di cui ness ...Gli stessi sondaggi che tolgono punti a Conte per darli a Schlein lasciano intatta la somma, lontana dieci punti dalla maggioranza. E allora è meglio arroccarsi o discutere