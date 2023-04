Schiaffo sul sedere a una ragazza | condannato il difensore Chetti

(Di giovedì 6 aprile 2023) Il calciatore Ilyesdi 28 anni del club francese dell’Angers in Francia, è statoa 4 mesi di carcere con sospensione per aver colpito con unosulunadurante una festa in discoteca. Il calciatore, che fa parte anche della Nazionale dell’Algeria, è stato incriminato per violenza sessuale. Il calciatore ha ammesso la propria colpevolezza. Dopo la sentenza, il calciatore ha giudicato la condanna “condivisibile ma eccessiva” precisando di aspettarsi “al massimo una multa“. Il gesto del calciatore aveva causato le dimissioni di Abdel Bouhazama, allenatore dell’Angers. Alla vigilia della partita contro il Montpellier, il tecnico aveva difeso il suo calciatore dicendo che “non è così male, tutti abbiamo toccato delle ragazze”. La frase ...

CalcioWeb : Condannato Ilyes #Chetti: il calciatore accusato di aver colpito con uno schiaffo sul sedere una ragazza durante un…

Il ventottenne giocatore dell' Angers, Ilyes Chetti , è stato condannato a quattro mesi di carcere con sospensione per aver colpito con uno schiaffo sul sedere una ragazza durante una festa in discoteca. Il difensore è stato infatti incriminato per violenza sessuale nei confronti della ragazza e in Tribunale ha ammesso la propria ...

Ilyes Chetti, 28enne giocatore del club francese dell'Angers, ultimo in Ligue 1, è stato condannato a 4 mesi di carcere con sospensione per aver colpito con uno schiaffo sul sedere una ragazza durante ...