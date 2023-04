Scherma, Mondiali Giovani/Cadetti 2023: Italia d’argento con le squadre under 20 di fioretto (Di giovedì 6 aprile 2023) Si amplia il medagliere azzurro ai Mondiali Giovani e Cadetti 2023 in corso di svolgimento a Plovdiv. Arrivano due argenti nelle prove a squadre di fioretto nella categoria under 20. Con questi due secondi posti sono sette le medaglie per l’Italia nella rassegna iridata. Tra le donne il quartetto composto da Aurora Grandis, Giulia Amore, Carlotta Ferrari e Matilde Calvanese si è arreso solamente in finale contro le fortissime americane. Gli Stati Uniti erano favoriti e si sono imposti per 45-39 dopo aver dominato anche le sfide precedenti, come la semifinale contro la Cina vinta per 45-14. Le asiatiche si sono poi messe al collo, battendo la Polonia per 45-37. Proprio le polacche erano stati sconfitte dall’Italia in semifinale per ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023) Si amplia il medagliere azzurro aiin corso di svolgimento a Plovdiv. Arrivano due argenti nelle prove adinella categoria20. Con questi due secondi posti sono sette le medaglie per l’nella rassegna iridata. Tra le donne il quartetto composto da Aurora Grandis, Giulia Amore, Carlotta Ferrari e Matilde Calvanese si è arreso solamente in finale contro le fortissime americane. Gli Stati Uniti erano favoriti e si sono imposti per 45-39 dopo aver dominato anche le sfide precedenti, come la semifinale contro la Cina vinta per 45-14. Le asiatiche si sono poi messe al collo, battendo la Polonia per 45-37. Proprio le polacche erano stati sconfitte dall’in semifinale per ...

