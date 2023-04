Scatta la rissa in studio, scene mai viste: la reazione della De Filippi (Di giovedì 6 aprile 2023) Secondo alcune indiscrezioni oggi 6 aprile ci sarà una nuova puntata di Uomini e Donne su Canale 5 ad altissima tensione. In studio saranno presenti Nicole Santinelli e il corteggiatore Cristian che parleranno della loro frequentazione. Poi sarà il turno della protagonista del Trono Over, che non ha mai nascosto di non avere in simpatia la tronista. Pare che Roberta ne approfitterà per attaccare Nicole, la quale a sua volta rimanderà al mittente le accuse. Quindi ci sarà una discussione molto accesa che solo un intervento di Maria De Filippi riuscirà a placare. Ma non finisce qui. Perché la conduttrice chiamerà poi in studio il tronista che in questi ultimi giorni è uscito con due corteggiatrici ma solo con una delle due le cose sono andate bene. Tanto che l'altra deciderà di abbandonare lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Secondo alcune indiscrezioni oggi 6 aprile ci sarà una nuova puntata di Uomini e Donne su Canale 5 ad altissima tensione. Insaranno presenti Nicole Santinelli e il corteggiatore Cristian che parlerannoloro frequentazione. Poi sarà il turnoprotagonista del Trono Over, che non ha mai nascosto di non avere in simpatia la tronista. Pare che Roberta ne approfitterà per attaccare Nicole, la quale a sua volta rimanderà al mittente le accuse. Quindi ci sarà una discussione molto accesa che solo un intervento di Maria Deriuscirà a placare. Ma non finisce qui. Perché la conduttrice chiamerà poi inil tronista che in questi ultimi giorni è uscito con due corteggiatrici ma solo con una delle due le cose sono andate bene. Tanto che l'altra deciderà di abbandonare lo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcoarcorcocoo : @marifcinter Milano 2 aprile 2023 Afforese solese. Penso 1 categoria Bambino di colore raccattapalle viene deris… - Michbertaz : @Giusirubino1977 E qui scatta la rissa per un posto a sedere - Grande__Jack80 : Rivedo le immagini. Se i giocatori della Juve non si buttano addosso a quelli dell'Inter che stanno esultando in gr… - IMBili8 : @il_prof_13 Il giallo scatta per i gobbi che gli vanno addosso creando uno stato di rissa che costringe l'arbitro a… - ItaloSvevo44 : Al ritorno possiamo pure perdere ma se scatta la rissa ce le prendono e non poche -