Scacchi | chi è Ding Liren Il primo cinese a giocarsi il Mondiale assoluto

(Di giovedì 6 aprile 2023) Dal 1991 a oggi la Cina era balzata agli onori delle cronache deglisoprattutto per ciò che hanno fatto, e fanno, le donne. Xie Jun, Zhu Chen, Xu Yuhua, Hou Yifan, Tan Zhongyi, Ju Wenjun: sono questi i nomi di coloro che hanno vinto il Campionato del Mondo femminile. Ora, però, c’è qualcuno che può tentare la scalata al massimo alloro. Si tratta, naturalmente, di. Nato il 24 ottobre 1992 a Wenzhou, ha iniziato a farsi notare già nei primi Anni 2000, sfiorando due volte titoli mondiali giovanili: nell’Under 10 e nell’Under 12 fu secondo per spareggio tecnico, prima dietro all’azero Eltaj Safarli (poi validissimo Grande Maestro, brevemente anche tra i top 50), poi dietro all’altroZhao Nan. Passati gli anni, ha cominciato a vincere i campionati cinesi individuali, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Venerdì sera, lungomare ad #Hainan Più di 10km di gente che canta, balla, suona, gioca a scacchi, passeggia con am… - elisA22115164 : RT @Zat_eri: Ascoltando #ilcielostanotte chi mi batterà? Passione scacchi come #donnalisi - Zat_eri : Ascoltando #ilcielostanotte chi mi batterà? Passione scacchi come #donnalisi - rada_maja : RT @AntonioFlorio3: Gli scacchi sono la perfetta metafora della vita: tutti al servizio del Re ma chi comanda veramente è la Regina! #buon… - AntonioFlorio3 : Gli scacchi sono la perfetta metafora della vita: tutti al servizio del Re ma chi comanda veramente è la Regina! #buonanotte ?? -

La domanda che sorge spontanea è: perchési arroga il diritto di tagliare cosa E la verità è che non è nemmeno obbligatorio leggerlo. Nel suo libro "Daglia Fortnite" suggerisce che i ......caratterizzata una caduta mentre si trovava al secondo posto a otto giri dalla bandiera a. ... anche perché non è ancora chiaropotrà essere il suo rivale principale, tra piazzamenti ...A commentare loClub Valle Mosso: "Le porte del nostro circolo sono aperte pervolesse ulteriormente migliorare il proprio gioco, anche come preparazione per il TrofeoScuola, al ...

Scacchi, chi è Ian Nepomniachtchi. Secondo assalto al titolo mondiale OA Sport

Dal 1991 a oggi la Cina era balzata agli onori delle cronache degli scacchi soprattutto per ciò che hanno fatto, e fanno, le donne. Xie Jun, Zhu Chen, Xu Yuhua, Hou Yifan, Tan Zhongyi, Ju Wenjun: sono ...Stili ben diversi, i loro, ma obiettivo identico per una figura del tutto particolare nel mondo degli scacchi. Nato a Bryansk il 14 luglio 1990, “Nepo” ha iniziato a giocare a scacchi a 4 anni, ed è ...