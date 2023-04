SBS Bergamo, si chiude la stagione più bella di sempre: “Per il prossimo campionato, obiettivo prime 4” (Di giovedì 6 aprile 2023) Bergamo. Al termine della migliore stagione di sempre, un obiettivo chiaro per il futuro: fare ancora meglio, cercando di mettere nel mirino le prime 4 squadre d’Italia. La SBS Montello Bergamo ha concluso il campionato di Serie A di basket in carrozzina 2022/23 con un ottavo posto che brilla nella storia della società orobica. Ma in vista dei festeggiamenti dei 20 anni, che cadono proprio quest’anno, è giusto guardare oltre e alzare l’asticella delle ambizioni. “Come mio secondo anno di presidenza – spiega Denis Bonetti – e come primo anno di coinvolgimento diretto nel settore basket, posso ritenermi molto soddisfatto. Avevamo parlato all’inizio di una stagione quasi interlocutoria, non avevamo pianificato nulla di particolare, perché avevamo inserito ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 6 aprile 2023). Al termine della miglioredi, unchiaro per il futuro: fare ancora meglio, cercando di mettere nel mirino le4 squadre d’Italia. La SBS Montelloha concluso ildi Serie A di basket in carrozzina 2022/23 con un ottavo posto che brilla nella storia della società orobica. Ma in vista dei festeggiamenti dei 20 anni, che cadono proprio quest’anno, è giusto guardare oltre e alzare l’asticella delle ambizioni. “Come mio secondo anno di presidenza – spiega Denis Bonetti – e come primo anno di coinvolgimento diretto nel settore basket, posso ritenermi molto soddisfatto. Avevamo parlato all’inizio di unaquasi interlocutoria, non avevamo pianificato nulla di particolare, perché avevamo inserito ...

