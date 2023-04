Sbriciolata allo yogurt con gocce di cioccolato | la ricetta dietetica da provare!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 6 aprile 2023)condi: poche calorie, tanta bontà! Non volete rinunciare alla linea, ma avete voglia di mangiare un dolce gustoso? Ecco laper cucinare unacondi. Davvero buonissima. Ingredienti per fare unacondiVi serviranno: 180 grammi di farina di avena già aromatizzata (in vendita anche online) 125 ml dibianco greco 20 grammi di proteine in polvere alla vaniglia (in vendita anche online) 5 grammi di lievito in polvere per fare i dolci (meglio se vanigliato) 1 uovo ...