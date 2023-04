Savicevic | ' Il Milan può eliminare il Napoli Ma in campionato era meglio l' 1 - 0'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Savicevic: 'Tifo Milan. Può eliminare il Napoli. Ma in campionato era meglio l’1-0' - ToninoCommis : @calciomercatoit Savicevic l'autentico fuoriclasse che oggi manca al milan ha perfettamente ragione. (anzi per la c… - calciomercatoit : ??L’ex #Milan, Dejan #Savicevic, avverte i rossoneri, dopo il roboante poker rifilato al #Napoli?? ??Ha ragione? - calciomercatoit : ?????#Milan, l’ex #Savicevic avvisa: “Era meglio vincere 1-0, ora col #Napoli si fa più dura. Gli azzurri sono più ca… - Milannews24_com : #Savicevic: «In Champions si qualifica il #Milan, vi spiego il perché» -

'Boskov aveva ragione, per ilera meglio vincere 1 - 0…'. Dejan 'Genio'ha sempre l'aria di chi ai Congressi Uefa deve vestire in giacca e cravatta per obblighi d'etichetta, ma in questi panni si sente un po'...Stiamo parlando dell'exDejan, detto il 'Genio'. L'ex fantasista - attuale presidente della Federazione del Montenegro - ha rilasciato un'intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello ...: ", perché puoi farcela. Mai quei 4 gol...". Ceferin rieletto all'Uefa sceglie Gravina come vice. L'apertura del Corriere dello Sport: "Scandalo Lukaku". La rissa dopo Juve - Inter: la ...

Savicevic: "Napoli Attento Milan, so cosa sta accadendo in queste ... Radio Rossonera

Dejan Savicevic, ha rilasciato una lunga intervista, nella quale ha parlato di Napoli Milan, prossimo impegno di Champions League ...Savicevic: «In Champions si qualifica il Milan, vi spiego il perché». L’ex rossonero analizza la sfida passata e si proietta in quella europea Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Dejan Savicevic ...