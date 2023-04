‘Saranno Campioni’: Sara Scattolo, il nuovo che avanza nel biathlon dopo Wierer e Vittozzi (Di giovedì 6 aprile 2023) L’Italia del biathlon femminile è diventata una potenza planetaria, non solo per avere tra le sue file due campionesse infinite come Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi (seconda e terza rispettivamente nella classifica overall di World Cup in questa stagione), ma anche per il ricambio generazionale che stiamo creando come movimento, pensando sempre a Milano-Cortina 2026 ed oltre. Ebbene, tra queste giovani di sicuro interesse troviamo anche il nome di Sara Scattolo. Nata il 27 marzo 2003 a Comelico Superiore (BL), condivide la passione per questa disciplina con la sorella Ilaria (di un anno minore). Entrambe si sono spostate con la famiglia a Forni Avoltri per poter conciliare meglio l’attività sportiva e la scuola, una volta passate alle superiori. Lì sono entrate nel Monte Coglians e nel Comitato FISI ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023) L’Italia delfemminile è diventata una potenza planetaria, non solo per avere tra le sue file due campionesse infinite come Dorotheae Lisa(seconda e terza rispettivamente nella classifica overall di World Cup in questa stagione), ma anche per il ricambio generazionale che stiamo creando come movimento, pensando sempre a Milano-Cortina 2026 ed oltre. Ebbene, tra queste giovani di sicuro interesse troviamo anche il nome di. Nata il 27 marzo 2003 a Comelico Superiore (BL), condivide la passione per questa disciplina con la sorella Ilaria (di un anno minore). Entrambe si sono spostate con la famiglia a Forni Avoltri per poter conciliare meglio l’attività sportiva e la scuola, una volta passate alle superiori. Lì sono entrate nel Monte Coglians e nel Comitato FISI ...

