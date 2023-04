Sarah Altobello dopo il “GF Vip” pubblica un nuovo singolo

(Di giovedì 6 aprile 2023)è stata tra le protagoniste più chiacchierate dell’ultima edizione del GF Vip. Voluta fortemente da Alfonso Signorini per dare una scossa di adrenalina alle dinamiche della casa, la showgirl ha dimostrato di avere diversi talenti. Anche la musica è una delle sue passioni, che ha deciso di continuare a coltivare una volta uscita del reality. Per questo è in arrivo il. Estroversa, creativa e originale: questa è. Grazie alla sua forte personalità è riuscita a farsi subito apprezzare dal pubblico, anche durante la sua partecipazione al GF Vip. Ma adesso che è tornata alla routine quotidiana, la showgirl ha una bellissima sorpresa in serbo per i suoi fan. Presto sarà disponibile il suo, nato ...

Sarah Altobello: dal GF Vip a Pullula La Gazzetta dello Spettacolo

Con grande attesa, il singolo musicale intitolato "Pullula", interpretato da Sarah Altobello, sarà pubblicato l'11 aprile prossimo. L'idea per la canzone è nata durante la partecipazione di Sarah al " ...