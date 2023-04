Sarà Marco Damilano il perfetto direttore benedettiano di Domani con Fittipaldi? (Di giovedì 6 aprile 2023) ...guerra avviato su La7 da Enrico Mentana (che non lo ha mai presentato come curatore di Scenari per Domani , salvo poi nominarlo direttore della rivista Domino , lanciata proprio dal direttore del tg ... Leggi su startmag (Di giovedì 6 aprile 2023) ...guerra avviato su La7 da Enrico Mentana (che non lo ha mai presentato come curatore di Scenari per, salvo poi nominarlodella rivista Domino , lanciata proprio daldel tg ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fsnews_it : Tutto pronto per il tour #Marconeglistadi2023: dal #17giugno a #Bibione al #15luglio al Circo Massimo di #Roma ???… - Michele_Arnese : Sarà Marco Damilano il perfetto direttore benedettiano di Domani con Fittipaldi? - chiara_mente11 : @adessoascoltami Non so se ci tenga davvero, ma, a prescindere dal rapporto con Marco, Morgan è divorato dai suoi d… - Rossaliena : RT @fsnews_it: Tutto pronto per il tour #Marconeglistadi2023: dal #17giugno a #Bibione al #15luglio al Circo Massimo di #Roma ??? @mengonima… - francescacuore6 : RT @UAAR_it: #Papa Francesco da anni dice di voler affrontare la questione degli #abusi sessuali coperti dalla #Chiesa cattolica. Ma, spieg… -