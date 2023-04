Sansovini | Politano è maturato tanto | ammiro molto Spalletti

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 6 aprile 2023) Marco, ex calciatore ed attuale allenatore dell'Ortona, è intervenuto a Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", ecco le sue parole: “, quando giocavamo insieme eragiovane e oggi noto una maturità sotto tutti i punti di vista, anche fisica. Tutti parlano della sua fase offensiva, ma c’è anche l’altra fase e quando c’è da sacrificarsi,non si tira mai indietro. E, se ci fate caso, quando ci sono squadre composte da calciatori che si sacrificano, poi vincono. Negli ultimi tempi in Italia abbiamo avuto più delusioni che altro, anche in chiave Nazionale, ma quest’anno sembra sia cambiato un po' il vento viste le nostre italiane in Europa. Il calcio si è alzato di livello e non vi è dubbio sul fatto che altre Nazionali siano più ...