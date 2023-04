Sanna Marin lascia il governo e la leadership Sdp (Di giovedì 6 aprile 2023) Sconfitta domenica alle elezioni, la premier uscente finlandese, Sanna Marin, ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito socialdemocratico a settembre, quando ci sarà il congresso. Marin, che ieri first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 6 aprile 2023) Sconfitta domenica alle elezioni, la premier uscente finlandese,, ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito socialdemocratico a settembre, quando ci sarà il congresso., che ieri first appeared on il manifesto.

Sanna Marin si è dimessa oggi, mercoledì 5 aprile, da leader dei Socialdemocratici. La giovane 37enne, dal 2019 Primo ministro ... L'impulso alla militarizzazione e l'ingresso nella NATO sono dunque l'eredità tossica del governo uscente della premier Sanna Marin, autentica icona della finta sinistra occidentale. Con lo stesso stile semplice ma diretto che l'ha trasformata in un'icona mondiale, Sanna Marin saluta, ringrazia e volta pagina. "E' stato un grande onore ma devo ammettere francamente che la mia resistenza è stata messa a dura prova in questi anni", è l'addio della più giovane premier. Dopo la sconfitta alle elezioni parlamentari del 2 aprile, Sanna Marin ha annunciato che si dimetterà a settembre da leader del partito socialdemocratico di Finlandia. La premier uscente, 37 anni, ha portato avanti le trattative per la formazione del governo.