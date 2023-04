Sanità, Tommasetti (Lega): “Ospedali di Battipaglia e Nocera senza certificato di prevenzione incendi” (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Gli Ospedali “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia e “Umberto I” di Nocera Inferiore attualmente sono sprovvisti del certificato di prevenzione incendi, ed a certificarlo è la stessa Asl di Salerno che corre ai ripari spendendo danaro pubblico per una carenza frutto delle sue stesse inadempienze” dichiara il prof. Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania, componente del gruppo Lega, annunciando la presentazione di un’apposita interrogazione consiliare in Regione. “È increscioso che le dirigenze sanitarie, impegnate probabilmente più a fare politica che a preoccuparsi delle condizioni di fruibilità delle strutture Ospedaliere, debbano correre ai ripari, spendendo circa ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Gli“Santa Maria della Speranza” die “Umberto I” diInferiore attualmente sono sprovvisti deldi, ed a certificarlo è la stessa Asl di Salerno che corre ai ripari spendendo danaro pubblico per una carenza frutto delle sue stesse inadempienze” dichiara il prof. Aurelio, consigliere regionale della Campania, componente del gruppo, annunciando la presentazione di un’apposita interrogazione consiliare in Regione. “È increscioso che le dirigenze sanitarie, impegnate probabilmente più a fare politica che a preoccuparsi delle condizioni di fruibilità delle struttureere, debbano correre ai ripari, spendendo circa ...

