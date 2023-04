Sanità, il trend della spesa è cambiato in peggio (Di giovedì 6 aprile 2023) Dallo scaricabarile per i ritardi sul Pnrr, all’apertura sempre più decisa verso la Sanità privata. Insomma in fatto di salute, il governo di Giorgia Meloni sembra avere poche idee ma molto confuse che stanno allarmando le opposizioni. A far dilagare lo scontro sono state le recenti dichiarazioni del ministro della Salute, Orazio Schillaci, durante il suo intervento all’Healthcare Talk di di Rcs Academy e Corriere della Sera. Sulla Sanità il governo di Giorgia Meloni sembra avere poche idee ma molto confuse che stanno allarmando le opposizioni Parlando dei fondi europei, tema sempre più al centro del dibattito politico specie alla luce delle farneticanti affermazioni della Lega che ha paventato perfino la possibilità di rinunciare a parte dei 209 miliardi di euro, si è detto “sereno e fiducioso di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 6 aprile 2023) Dallo scaricabarile per i ritardi sul Pnrr, all’apertura sempre più decisa verso laprivata. Insomma in fatto di salute, il governo di Giorgia Meloni sembra avere poche idee ma molto confuse che stanno allarmando le opposizioni. A far dilagare lo scontro sono state le recenti dichiarazioni del ministroSalute, Orazio Schillaci, durante il suo intervento all’Healthcare Talk di di Rcs Academy e CorriereSera. Sullail governo di Giorgia Meloni sembra avere poche idee ma molto confuse che stanno allarmando le opposizioni Parlando dei fondi europei, tema sempre più al centro del dibattito politico specie alla luce delle farneticanti affermazioniLega che ha paventato perfino la possibilità di rinunciare a parte dei 209 miliardi di euro, si è detto “sereno e fiducioso di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : Secondo il 55% degli italiani la sanità pubblica è peggiorata rispetto a prima dell'inizio della pandemia, secondo… - AfinetAlberto : Casse vuote e medici in fuga, Sanità da codice rosso! Alla faccia della Salute il trend della spesa è cambiato in p… - FZanolli : @RFeragalli @EDMPOWER3 Io non ne ho viste, soprattutto negli ultimi 10-15 anni. Ma può benissimo darsi che abbia co… - Agenparl : SANITÀ, #M5s: “SCHILLACI HA INVERTITO TREND? SÌ, MA IN NEGATIVO” - - paolodelbufalo1 : RT @QSanit: #Schillaci: “Lavoriamo per assicurare personale alle Case di Comunità. Abbiamo invertito trend, ora più risorse”. E sul #Pnrr:… -

Eurizon prende il controllo di Zaffiro ed entra nella sanità: residenze per anziani, in forte espansione ...ITER l'entry - point nel settore della sanità', precisa il comunicato dell'asset management. Le RSA e, più in generale, i segmenti della silver economy e della Long Term Care, spinti dal trend di ... Liraglutide, tutti pazzi per gli antidiabetici che fanno (anche) dimagrire ... oltre a essere un trend topic sui social potrebbe presto essere inserito nell'elenco dei farmaci essenziali dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Segno che l'obesità è una malattia che ... Ssn. M5S: 'Schillaci ha invertito il trend Sì, ma in negativo' 'Il ministro Schillaci ha avuto l'ardire di dichiarare che grazie al governo Meloni è stato invertito il trend e che le risorse per la sanità sono state aumentate. Il livello di propaganda del ministro è inaccettabile, travisare la realtà in questo modo è grave. Chi ha interrotto decenni di ... ...ITER l'entry - point nel settore della', precisa il comunicato dell'asset management. Le RSA e, più in generale, i segmenti della silver economy e della Long Term Care, spinti daldi ...... oltre a essere untopic sui social potrebbe presto essere inserito nell'elenco dei farmaci essenziali dell'Organizzazione mondiale della(Oms). Segno che l'obesità è una malattia che ...'Il ministro Schillaci ha avuto l'ardire di dichiarare che grazie al governo Meloni è stato invertito ile che le risorse per lasono state aumentate. Il livello di propaganda del ministro è inaccettabile, travisare la realtà in questo modo è grave. Chi ha interrotto decenni di ... Ssn. M5S: “Schillaci ha invertito il trend Sì, ma in negativo” Quotidiano Sanità