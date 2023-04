"Sanità e scuole vietate a quei bimbi": bomba di fango contro Meloni, ira-FdI (Di giovedì 6 aprile 2023) L'ultimo sfregio a Giorgia Meloni arriva dagli Stati Uniti. Ad aprire il fuoco, mentendo, contro il premier è il New York Times, che entra a gamba tesa nel dibattito italiano sui figli delle coppie omogenitoriali. Peccato che racconti una grossolana bufala. In un pezzo firmato da Jason Horowitz si racconta infatti al storia Davide Fassi e Davide Chiappa, coppia gay che ha accolto Martino Libero Fassi Chiappa, nato per maternità surrogata da una donna statunitense. Ma si spiega che "lo Stato italiano è stato poco accogliente nei loro confronti". E ancora, il NYT racconta che "l'interruzione della trascrizione dei figli di coppie omogenitoriali ha lasciato i bambini in un limbo legale, privandoli dell'accesso all'assistenza sanitaria gratuita e alla scuola materna". E ancora, secondo la coppia loro figlio ora sarebbe "un turista, un immigrato". ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) L'ultimo sfregio a Giorgiaarriva dagli Stati Uniti. Ad aprire il fuoco, mentendo,il premier è il New York Times, che entra a gamba tesa nel dibattito italiano sui figli delle coppie omogenitoriali. Peccato che racconti una grossolana bufala. In un pezzo firmato da Jason Horowitz si racconta infatti al storia Davide Fassi e Davide Chiappa, coppia gay che ha accolto Martino Libero Fassi Chiappa, nato per maternità surrogata da una donna statunitense. Ma si spiega che "lo Stato italiano è stato poco accogliente nei loro confronti". E ancora, il NYT racconta che "l'interruzione della trascrizione dei figli di coppie omogenitoriali ha lasciato i bambini in un limbo legale, privandoli dell'accesso all'assistenza sanitaria gratuita e alla scuola materna". E ancora, secondo la coppia loro figlio ora sarebbe "un turista, un immigrato". ...

