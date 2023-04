San Giorgio a Cremano | operaio 33enne precipita da montacarichi

(Di giovedì 6 aprile 2023) Èto da un’altezza di 15 metri ed ora unè ricoverato in gravissime condizioni. Si conta l’ennesimo incidente sul lavoro in provincia di Napoli: è successo a San, in via Brodolini, intorno alle 12 di oggi.cade danel Napoletano: è in gravi condizioni Stando ad L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... comunevenezia : #VeneziaPerImmagini ?? Buongiorno con questo scatto del Faro San Giorgio Maggiore con vista piazza San Marco Grazi… - Avv_Nike : RT @Monica09058845: Isola di San Giorgio...Venezia ?????? - Raffenja11 : @Antonio13869142 Nel 1920 ho fatto il militare a San Giorgio a Cremano Una bellissima città , una delle più belle a… - ilgiornalelocal : Cade da montacarichi: operaio 33enne in gravissime condizioni - SAN_GIORGIO_ : @fcin1908it e se ci da ragione pure zazzaroni…???? -

... un olio su tela di Camille Corot (stimato tra i 100.000 e i 150.000 euro) e il disegno cinquecentesco a penna e inchiostro di Paolo Caliari, detto il Veronese ,che uccide il drago (...di Grazia Candido " Tante risate e comici provenienti da tutta Italia pronti a sbarcare in riva allo Stretto. E' stata presentata questa mattina, nel Salone dei Lampadari di Palazzo, la nona edizione del festival nazionale del cabaret "Facce da Bronzi", ideato e prodotto dall'associazione "Calabria dietro le quinte " APS" con la direzione artistica dell'autore di ......Intercomunale di Solbiate con Cagno dove hanno fatto festa come campionesse provinciali le gialloblù della Polisportiva Intercomunale che in finalissima hanno battuto le pari età della GS...

San Giorgio a Cremano: cade dal montacarichi, grave operaio di 33 anni ilmattino.it

I carabinieri di San Giorgio a Cremano sono intervenuti in via Brodolini 12 dove per cause in corso di accertamento un operaio trentatreenne è caduto da un montacarichi, da un’altezza di circa 15 ...I carabinieri di San Giorgio a Cremano sono intervenuti in via Brodolini 12 dove per cause in corso di accertamento un operaio di 33 anni è caduto da un montacarichi, da un’altezza di circa 15 metri.