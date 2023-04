Samsung Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5 | svelate le possibili colorazioni

(Di giovedì 6 aprile 2023) TecnoAndroid La nuova famiglia di smartphone pieghevoli realizzata dadovrebbe arrivare più avanti nel corso dell’anno. Salvo sorprese dell’ultimo minuto, i nomi dei dueable dovrebbero essere5 e5 mentre il debutto dovrebbe avvenire intorno ad agosto. In attesa di poter scoprire quali novità il produttore coreano porterà con questi due device, i leaker hanno svelato le possibile varianti di colore disponibili al lancio.ha scelto per il5 leBeige, Gray, Light Green e Light Pink. Per il5, invece, i colori saranno Beige, Black e ...

Sellcell ha esaminato i dati di ammortamento per l'intera gamma di iPhone 14, la nuova gammaS23 e la gamma Pixel 7. Anche se i dispositivi iPhone 14 e Pixel 7 sono disponibili da ...Questa la formazione secondo le informazioni in suo possesso:Z Fold 5 50 MP principale 12 MP ultra wide 10 MP teleobiettivoZ Flip 5 12 MP principale 12 MP ultra wide. ...Come fatto in precedenza, ricordiamo che su queste pagine è disponibile la nostra recensione delS23 Ultra , il top di gamma 2023 che sfoggia uno schermo da 6,8 pollici QHD+ Edge con ...

Recensione Samsung Galaxy A34 – Andrea Galeazzi Andrea Galeazzi

Un obiettivo su cui Samsung aveva puntato molto. Senza grosse sorprese, il modello che sta andando meglio è il Galaxy S23 Ultra, che è anche il più costoso. I nuovi Samsung Galaxy S23 stanno andando ...Samsung vuole avvisare i propri utenti che utilizzare accessori e cover non originali per la famiglia Galaxy S23 può danneggiare i device e l’esperienza utente Questa situazione ha causato non pochi ...