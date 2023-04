Samsung Galaxy S23, usare accessori non originali potrebbe rovinare i device (Di giovedì 6 aprile 2023) TecnoAndroid Gli smartphone moderni sono in larga parte realizzati in materiali nobili. Il largo uso di vetro li rende estremamente fragili in caso di caduta, quindi utilizzare una cover protettiva è diventato un modo per proteggere il proprio prezioso flagship. Tuttavia, Samsung sostiene che anche l’utilizzo di cover protettive non certificate potrebbe danneggiare gli smartphone. Il gigante coreano ha avviato una campagna di sensibilizzazione verso i propri utenti dedicata agli accessori ufficiali per la famiglia Galaxy S23. Secondo l’azienda, utilizzare cover realizzate da produttori di terze parti o non certificate potrebbe causare danni ai device o comunque comprometterne la qualità. Stando a quando emerso da un report, un esempio sono le cover protettive per le ... Leggi su tecnoandroid (Di giovedì 6 aprile 2023) TecnoAndroid Gli smartphone moderni sono in larga parte realizzati in materiali nobili. Il largo uso di vetro li rende estremamente fragili in caso di caduta, quindi utilizzare una cover protettiva è diventato un modo per proteggere il proprio prezioso flagship. Tuttavia,sostiene che anche l’utilizzo di cover protettive non certificatedanneggiare gli smartphone. Il gigante coreano ha avviato una campagna di sensibilizzazione verso i propri utenti dedicata agliufficiali per la famigliaS23. Secondo l’azienda, utilizzare cover realizzate da produttori di terze parti o non certificatecadanni aio comunque comprometterne la qualità. Stando a quando emerso da un report, un esempio sono le cover protettive per le ...

