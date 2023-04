Sampdoria | Praga | «Vedo una ostilità quasi ricattatoria da parte della proprietà nei confronti del CdA»

(Di giovedì 6 aprile 2023) Adolfo, ex membro del CdA, ha parlato del momento del club blucerchiato e di una sua eventuale cessione Adolfo, ex membro del CdA, ha parlato ai microfoni di Frequenze Blucerchiate su Radio Music For Peace. CDA E FERRERO – «Questa differenza di vedute tra il consiglio di amministrazione e il proprietario può anche esporre il CdA a delle ripercussioni. Ladovrebbe rendersi conto che bisogna salvare il salvabile. Siparlando del titolo sportivo che interessa ai tifosi, ma non si può dimenticare che ci sono in ballo gli interessi dei lavori che non guadagnano milioni all’anno come i calciatori, che ci sono gli interessi dei creditori che magari sono piccole aziende e fornitori, si mette in ...

.... 'Oggi se la proprietà fosse ragionevole dovrebbe adoperarsi per trovare una soluzione . Dal mio punto di vista la proprietà sta spostando il discorso non sugli interessi della Sampdoria e dei ... Adolfo Praga, ex membro del CdA della Sampdoria, ha parlato del momento del club blucerchiato e di una sua eventuale cessione Adolfo Praga, ex membro del CdA della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di ...

Adolfo Praga, ex membro del Cda della Sampdoria, in ottica cessione, ha commentato la possibilità dell’arrivo della finanza esterna per i concordati di Ferrero Il futuro della Sampdoria è appeso a un ...ma ci stava" prosegue Praga. "Oggi se la proprietà fosse ragionevole dovrebbe adoperarsi per trovare una soluzione. Dal mio punto di vista la proprietà sta spostando il discorso non sugli interessi ...