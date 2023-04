Salvini: “Ritiro definitivo della patente per chi reitera comportamenti imprudenti al volante” (Di giovedì 6 aprile 2023) ROMA – “Per chi reitera comportamenti imprudenti al volante non basta la sospensione della patente. Davanti ad una strage di oltre di 3mila morti sulle strade in un solo anno, dovuta a imprudenza ma anche tanta distrazione, servono sanzioni esemplari come il Ritiro definitivo della patente. Perché errare è umano ma perseverare, in questi casi, è mortale”. E’ quanto afferma su Instagram il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 6 aprile 2023) ROMA – “Per chialnon basta la sospensione. Davanti ad una strage di oltre di 3mila morti sulle strade in un solo anno, dovuta a imprudenza ma anche tanta distrazione, servono sanzioni esemplari come il. Perché errare è umano ma perseverare, in questi casi, è mortale”. E’ quanto afferma su Instagram il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo. L'articolo L'Opinionista.

