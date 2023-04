Salute: Giornata attività fisica, pediatri 'troppi bambini non la fanno' (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr. (Adnkronos Salute) - "Come pediatri di famiglia oltre alla prevenzione dei corretti stili di vita, all'alimentazione sana con l'attenzione alla dieta Mediterranea, spingiamo molto la diffusione dell'attività motoria. Il famoso detto latino 'mens sana in corpore sano' vale per gli adulti ma anche per i bambini e gli adolescenti. Mentre oggi non fanno l'attività fisica che dovrebbero e vivono in modi virtuali invece di uscire di casa per giocare con i coetanei. Lo sport all'aria aperta è fondamentale e il movimento deve essere un cardine della vita quotidiana e del viver sano". Così all'Adnkronos Salute Antonio D'Avino, presidente Federazione italiana medici pediatri (Fimp), intervenendo sulla Giornata ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Comedi famiglia oltre alla prevenzione dei corretti stili di vita, all'alimentazione sana con l'attenzione alla dieta Mediterranea, spingiamo molto la diffusione dell'motoria. Il famoso detto latino 'mens sana in corpore sano' vale per gli adulti ma anche per ie gli adolescenti. Mentre oggi nonl'che dovrebbero e vivono in modi virtuali invece di uscire di casa per giocare con i coetanei. Lo sport all'aria aperta è fondamentale e il movimento deve essere un cardine della vita quotidiana e del viver sano". Così all'AdnkronosAntonio D'Avino, presidente Federazione italiana medici(Fimp), intervenendo sulla...

