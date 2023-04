Salta la festa post GF Vip, Signorini preoccupato per Berlusconi: “colpito da leucemia”, le news (Di giovedì 6 aprile 2023) Le condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato da ieri nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano, preoccupano anche Alfonso Signorini. A quanto pare sarebbe Saltata, per decisione dello stesso conduttore, la grande festa post GF Vip in occasione del suo compleanno, prevista per la giornata di oggi. festa del GF Vip Saltata dopo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 6 aprile 2023) Le condizioni di Silvio, ricoverato da ieri nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano, preoccupano anche Alfonso. A quanto pare sarebbeta, per decisione dello stesso conduttore, la grandeGF Vip in occasione del suo compleanno, prevista per la giornata di oggi.del GF Vipta dopo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : Salta la festa post GF Vip, Signorini preoccupato per Berlusconi: “colpito da leucemia”, le news #gfvip… - Manu2010_2023 : @Marko_lino_1 Salta la festa quindi giovedì possono stare insieme - AkiraFu99202842 : @ElisavetPa48125 Se Berlusconi peggiora la festa salta - mariagraziabon : Quindi la festa del pelato salta #oriele - RobertaPimpine1 : Solo per non allarmare, pare che Silvio Berlusconi sia ricoverato in terampia intensiva... chissa se salta la festa#incorvassi -