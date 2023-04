Salerno | nascondeva la droga in casa | giovane arrestato per spaccio

(Di giovedì 6 aprile 2023) L’ennesimo arresto per possesso edi. Quest’oggi, il comando dei Carabinieri diha tratto in arresto un uomo, F.U. le sue generalità, colto in flagranza didi. All’esito della perquisizione domiciliare, sono stati scovati 100 grammi di hashish già suddivisa in dosi, un bilancino ed altro materiale per il confezionamento della sostanza stupefancente. Il monitoraggio continua. Segui ZON.IT su Google News.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salernonotizie : Salerno: in casa nascondeva hashish, arrestato pusher dai Carabinieri -

. Lotta alla droga a. Sono scattate le manette per un uomo arrestato, oggi, dai Carabinieri, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. F. U., queste le sue iniziali, nel ...in auto poco meno di 5 chilogrammi di cocaina. Un trentacinquenne è stato arrestato dai ... in servizio di controllo nei pressi dell'area di servizio Tarsia est dell'autostrada A2- ...in auto poco meno di 5 chilogrammi di cocaina. Un trentacinquenne è stato arrestato dai ... in servizio di controllo nei pressi dell'area di servizio Tarsia est dell'autostrada A2- ...

Salerno, nasconde droga in casa: arrestato - Cronaca la Città di Salerno

Nascondeva in casa più di 100 grammi di hashish, in panetti già divisi, insieme ad un bilancino ed altro materiale di confezionamento: giovane arrestato a Salerno L’ennesimo arresto per possesso e ...StampaIn data odierna i Carabinieri della Compagnia di Salerno hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, F.U. in quanto all’esito della perqui ...