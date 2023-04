Salerno, lavori alla rete fognaria: ecco il calendario (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 5 minutiInteresserà i quartieri di Torrione, Pastena e Mercatello l’intervento che con oltre 11 milioni di euro consentirà l’amministrazione comunale di Salerno di adeguare la rete fognaria cittadina. I lavori prevedono la realizzazione di una rete duale con separazione delle fognatura di acqua bianca ed acqua nera. Il progetto è finalizzato al miglioramento delle acque di balneazione che, unitamente ai nuovi interventi di ripascimento del litorale cittadino che avranno inizio dopo l’estate, segneranno un passo importante per consentire, sempre più, a tutti i cittadini di usufruire del litorale e del mare di Salerno come ha spiegato il sindaco che ha chiesto di sopportare i disagi che saranno conseguenti alla chiusura delle strade interessate dai ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 5 minutiInteresserà i quartieri di Torrione, Pastena e Mercatello l’intervento che con oltre 11 milioni di euro consentirà l’amministrazione comunale didi adeguare lacittadina. Iprevedono la realizzazione di unaduale con separazione delle fognatura di acqua bianca ed acqua nera. Il progetto è finalizzato al miglioramento delle acque di balneazione che, unitamente ai nuovi interventi di ripascimento del litorale cittadino che avranno inizio dopo l’estate, segneranno un passo importante per consentire, sempre più, a tutti i cittadini di usufruire del litorale e del mare dicome ha spiegato il sindaco che ha chiesto di sopportare i disagi che saranno conseguentichiusura delle strade interessate dai ...

