Salernitana, Sousa ne convoca 23 per l’Inter: fuori Fazio, Maggiore e Mazzocchi (Di giovedì 6 aprile 2023) Ultima seduta di rifinitura per la Salernitana, che si appresta ad affrontare l’Inter domani pomeriggio nel primo anticipo di questo fine settimana pasquale. Gli uomini di Paulo Sousa vogliono proseguire la loro striscia positiva, ma dovranno fare a meno di alcuni elementi decisamente importanti. Il tecnico non potrà avere a disposizione, infatti, Mazzocchi, Crnigoj, Fazio e Maggiore: tutti elementi di sicuro spessore ed esperienza. Di seguito la lista dei convocati: Fiorillo, Ochoa, Sepe; Bradaric, Bronn, Daniliuc, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia, Troost-Ekong; Bohinen, Candreva, L. Coulibaly, Iervolino, Kastanos, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) Ultima seduta di rifinitura per la, che si appresta ad affrontaredomani pomeriggio nel primo anticipo di questo fine settimana pasquale. Gli uomini di Paulovogliono proseguire la loro striscia positiva, ma dovranno fare a meno di alcuni elementi decisamente importanti. Il tecnico non potrà avere a disposizione, infatti,, Crnigoj,: tutti elementi di sicuro spessore ed esperienza. Di seguito la lista deiti: Fiorillo, Ochoa, Sepe; Bradaric, Bronn, Daniliuc, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia, Troost-Ekong; Bohinen, Candreva, L. Coulibaly, Iervolino, Kastanos, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia. SportFace.

